Cité philo : La société très secrète des marcheurs solitaires (Puf) Compiègne, 31 mars 2023, Compiègne .

Cité philo : La société très secrète des marcheurs solitaires (Puf)

44 Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise

2023-03-31 13:30:00 – 2023-03-31 15:00:00

Compiègne

Oise

Au détour d’une conversation, l’auteur prend conscience qu’il appartient à une communauté invisible : celle des gens qui marchent seuls, au hasard. Ils ne demandent pas leur chemin, ils ne consultent jamais de guides, encore moins un GPS. Ils vont au hasard et cependant ils avancent d’un pas résolu. Leur plus grand bonheur : se perdre. Nul ne soupçonne leur existence, et pourtant, ils sont nombreux. Qui sont-ils, ces marcheurs solitaires à l’art si singulier ?

En présence de Rémy Oudghiri, sociologue

Bibliographie :

Petit éloge de la fuite hors du monde (Arléa), 2014

Habiter l’aube ou apprendre à vivre dans la splendeur (Arléa), 2019

Modérateur : Marie-Christine Boulfroy, professeure de lettres au lycée Charles de Gaulle de Compiègne

Rencontre sous la forme d’un arpentage

En partenariat avec : la Région académique Hauts-de-France

