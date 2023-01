Welcome to Rennes Cité Paul Ricoeur Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Welcome to Rennes Cité Paul Ricoeur, 26 janvier 2023, Rennes. Welcome to Rennes Jeudi 26 janvier, 18h00 Cité Paul Ricoeur

Sur inscription / Gratuit / Places limitées

Soirée d’accueil des étudiants internationaux du second semestre Cité Paul Ricoeur 11 Bd de la Liberté, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://cmi.univ-rennes.fr/fr/actualit%C3%A9s/soir%C3%A9e-daccueil-du-second-semestre »}] Le CMI, Centre de Mobilité Internationale de Rennes, donne rendez-vous aux étudiant·e·s, doctorant·e·s et chercheur·se·s internationaux·ales du second semestre le jeudi 26 janvier à partir de 18h ! Au programme de cette soirée d’accueil : présentation des services du CMI, présentation de l’association ESN, animation, cadeaux et moment convivial à la Cité Internationale Paul Ricoeur jusqu’à 20h30 ! La soirée sera suivie de la traditionnelle Welcome Party de l’association ESN pour celles et ceux qui le souhaitent.

Plus d’informations : Soirée d’accueil du second semestre | CMI Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:00:00+01:00

2023-01-26T20:30:00+01:00 ©CMI

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cité Paul Ricoeur Adresse 11 Bd de la Liberté, 35000 Rennes Centre Ville Rennes lieuville Cité Paul Ricoeur Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cité Paul Ricoeur Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Welcome to Rennes Cité Paul Ricoeur 2023-01-26 was last modified: by Welcome to Rennes Cité Paul Ricoeur Cité Paul Ricoeur 26 janvier 2023 Cité Paul Ricoeur Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine