Conférence « Quel rôle pour les pères aujourd'hui? » par Chantal Delsol Chantal Delsol est mère de 6 enfants, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, philosophe, écrivain, romancière et éditorialiste. Jeudi 1 février, 19h30 Cité paroissiale – Pôle missionnaire de Melun Entrée libre

Début : 2024-02-01T19:30:00+01:00 – 2024-02-01T22:00:00+01:00

️ Le jeudi 1er février à 19h30

49 rue du général de Gaulle, 77000 Melun.

inscription conseillée : Formulaire

