Après midi jeux de société ! Cité paroissiale – Pôle missionnaire de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Seine-et-Marne

Après midi jeux de société ! Cité paroissiale – Pôle missionnaire de Melun, 3 décembre 2022, Melun. Après midi jeux de société ! Samedi 3 décembre, 14h30 Cité paroissiale – Pôle missionnaire de Melun

entrée libre !

Jeux de sociétés pour tous les âges – goûter gaufres offert ! handicap moteur mi Cité paroissiale – Pôle missionnaire de Melun 49 rue du général de Gaulle, Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France RDV 14h30 au 49 rue du général de Gaulle (salle Jean-Paul II) avec vos jeux de société favoris. Goûter gaufres offert et préparé par l’AFC de Melun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:30:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Melun, Seine-et-Marne Autres Lieu Cité paroissiale - Pôle missionnaire de Melun Adresse 49 rue du général de Gaulle, Melun Ville Melun Age maximum 99 lieuville Cité paroissiale - Pôle missionnaire de Melun Melun Departement Seine-et-Marne

Cité paroissiale - Pôle missionnaire de Melun Melun Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melun/

Après midi jeux de société ! Cité paroissiale – Pôle missionnaire de Melun 2022-12-03 was last modified: by Après midi jeux de société ! Cité paroissiale – Pôle missionnaire de Melun Cité paroissiale - Pôle missionnaire de Melun 3 décembre 2022 Cité paroissiale - Pôle missionnaire de Melun Melun Melun

Melun Seine-et-Marne