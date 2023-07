Cité Numérique en fête Cité Numérique Bègles, 28 septembre 2023, Bègles.

Venez découvrir en famille ou entre amis un écosystème unique dédié au numérique en Nouvelle-Aquitaine. Partageons ensemble un moment convivial et festif.

De 16h à 22h, vous profiterez gratuitement d’une multitude d’animations : démonstrations des entreprises de la Cité Numérique, robots, réalité virtuelle, jeu de piste et autres surprises et expériences digitales… Restauration possible sur place.

Alors bloquez la date du 28 septembre 2023 dans vos agendas et n’hésitez pas à inviter vos proches.

Cité Numérique 2 rue marc sangnier bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-09-28T16:00:00+02:00 – 2023-09-28T22:00:00+02:00

