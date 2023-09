La Cité Numérique en Fête ! Cité Numérique Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde La Cité Numérique en Fête ! Cité Numérique Bègles, 28 septembre 2023, Bègles. La Cité Numérique en Fête ! Jeudi 28 septembre, 16h00 Cité Numérique Entrée libre et gratuite. Jeudi 28 Septembre, la Cité Numérique ouvre ses portes pour un événement unique ! De 16h à 22h , venez profiter d’une multitude d’animations gratuites pour petits et grands : Visites et rencontres : découvrez les lieux et échangez avec celles et ceux qui les font vivre ;

School & job session : Trouvez votre futur métier ou votre prochaine formation dans le numérique ;

Animations : Vivez des expériences innovantes : Espace kids, VR et Robots, Jeu de piste Urban Quest, Graffiti digital, 360° booth

Espace food and drink : Régalez-vous avec les spécialités sucrées et salées et profitez des animations musicales pour finir la soirée sur une note gourmande et rythmée ! 1 drone et d’autres nombreux cadeaux à gagner : lors des challenges Urban Quest, tentez de gagner 1 drone, des billets pour les Bassins des Lumières, Escape Hunt, Rush Action Game ou Virtual Room !

Alors bloquez la date dans vos agendas et parlez-en autour de vous : rendez-vous jeudi 28 septembre à la Cité Numérique ! Cité Numérique 2 rue Marc Sangnier BÈGLES Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://citenum-enfete.bordeaux-euratlantique.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T16:00:00+02:00 – 2023-09-28T22:00:00+02:00

