5ème édition des WE Days, pour promouvoir la mixité dans l’entrepreneuriat ! 30 mai – 22 juin Cité Numérique

1000 participants, 40 événements gratuits et 50 partenaires attendus pour cette nouvelle édition.

C’est en partant du constat qu’il n’y a pas assez de femmes qui osent entreprendre, que la Ruche Bordeaux et Les Premières Nouvelle-Aquitaine lancent les WE Days, avec pour ambition de promouvoir la mixité entrepreneuriale. La manifestation se déroule dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine pendant 4 semaines, où tous les acteurs régionaux sont invités à mettre en lumière des projets qui soutiennent les femmes entrepreneures ou qui favorisent la mixité dans l’entrepreneuriat. Leur objectif : fédérer et mettre en lumière les structures qui contribuent à inspirer, accompagner, financer afin de montrer que de nombreuses initiatives existent pour inspirer toutes les femmes (et hommes !) qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat.

Incubateurs, associations, clubs d’entreprise, organismes de financement, couveuses, coopératives d’activités, tiers-lieux… proposeront à partir du 30 mai des webinaires, petit-déjeuners, conférences, ateliers, formations en Gironde, Charente, Charente Maritime, Les Deux Sèvres, Vienne, Haute Vienne, Pyrénées Atlantiques, Creuse, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, et Corrèze. Et pour démarrer cette 5e édition, l’événement de lancement est orchestré par Google Ateliers Numériques, dans les locaux de la French Tech Bordeaux qui proposera une journée “Femmes et Numérique : lancez-vous !” de 9h-17h (lien).

“_Ces dernières années, nous avons constaté une montée en puissance de l’entrepreneuriat féminin et des équipes mixtes innovantes en Nouvelle-Aquitaine. Cette dynamique s’est traduite par l’émergence sur le territoire de nombreuses manifestations et structures dédiées, mais aussi à l’augmentation du nombre d’entrepreneurEs. L’équipe des WE Days est fière de contribuer à cet élan, en offrant une manifestation régionale où toutes ces cheffes d’entreprises peuvent se rencontrer, échanger et partager autour de problématiques ou de réussites similaires. Avec l’édition 2023 axée sur l’innovation et la transition numérique, nous souhaitons capitaliser sur cette tendance en mettant en avant les réussites inspirantes de femmes qui s’engagent sur ces thématiques. Ces événements, répartis dans tous les départements de la région, reflètent l’engagement collectif en faveur de l’entrepreneuriat féminin et soulignent notre détermination à soutenir et à encourager le développement des talents féminins dans un contexte de mutation technologique accélérée. En travaillant main dans la main, nous façonnons un écosystème entrepreneurial inclusif, favorisant l’éclosion de nouvelles idées, la création d’entreprises novatrices mixtes et la promotion d’une croissance économique durable._« , explique Nathalie Leroux, Directrice de la Ruche Bordeaux.

Plus de 1000 participants sont attendus cette année encore, pour une nouvelle édition en format hybride.

Liste des événements en Nouvelle-Aquitaine : https://www.wedays.fr/evenements/

Pour inscrire son événement : https://www.wedays.fr/accepter-charte/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T10:00:00+02:00 – 2023-05-30T18:00:00+02:00

2023-06-22T10:00:00+02:00 – 2023-06-22T18:00:00+02:00

