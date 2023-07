Cité Nature, d’hier à aujourd’hui Cité Nature Arras, 17 septembre 2023, Arras.

Cité Nature, d’hier à aujourd’hui Dimanche 17 septembre, 14h30 Cité Nature 3, 4, 7 €, groupe de 15 personnes max

Avec un médiateur scientifique, découvrez l’histoire de cette usine devenue centre de culture scientique.

Quand a t elle été construite ? Quel objet fabriqué ici en a fait sa réputation ?

Cité Nature, d’hier à aujourd’hui, c’est une visite accompagnée qui vous fera voyager dans le temps et découvrir des objets présentés au public uniquement ce jour.

Visite à 14h30, 15h30, 16h30

Durée : 45 min

Sur inscription

Tarifs d’entrée habituels, visite accompagnée offerte dans le cadre des JEP 2023.

Cité Nature 25 boulevard Robert Schuman – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.citenature.com [{« type »: « phone », « value »: « 0321215959 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@citenature.com »}] Ancien site industriel, lieu de fabrication des lampes de mineurs. Le bâtiment principal, en cours de rénovation par l’architecte Jean Nouvel, pour le projet de Cité Nature, présente une façade de 210 m composée d’un RDC de 3 700 m2, surmonté de deux mezzanines de 1 100 m2 avec des murs en briques enduits de ciment et une ossature béton avec une couverture en béton cimenté et en verrières. Il est témoin d’une architecture de l’entre-deux-guerres qui a vu l’avènement du béton.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

@PatrickDevresse