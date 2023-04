Cité Nature by Night Cité Nature Arras Catégories d’évènement: Arras

Cité Nature by Night Cité Nature, 13 mai 2023, Arras. Cité Nature by Night Samedi 13 mai, 20h00 Cité Nature Entrée libre Découvrez Cité Nature by night !

Une visite dans le noir (pensez à prendre votre lampe torche) pour découvrir le site autrement.

Le CPIE sera présent pour vous parler d’animaux nocturnes et une exposition consacrée au Petit Prince de St Exupéry sera disponible Cité Nature 25 boulevard Schuman Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 59 59 http://www.citenature.com Installée dans une ancienne usine de lampes de mineurs, réhabilitée par l’architecte Jean Nouvel, Cité Nature est un centre culturel et scientifique consacré aux questions que l’on se pose sur la nourriture et l’agriculture, la nature et la santé. On y trouve des expositions scientifiques ainsi que des jardins thématiques. Des évènements et des spectacles y sont régulièrement organisés. entrée payante 3, 5, 7 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©citenature

