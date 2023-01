Femmes & Numérique : Osez la Tech ! cité mondiale de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Femmes & Numérique : Osez la Tech ! cité mondiale de Bordeaux, 24 janvier 2023, Bordeaux. Femmes & Numérique : Osez la Tech ! Mardi 24 janvier, 09h00 cité mondiale de Bordeaux

Gratuit

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous habitez la région Nouvelle Aquitaine ? Rejoignez-nous le 24 janvier pour une journée gratuite de découverte du digital et de l’entreprenariat à Bordeaux ! cité mondiale de Bordeaux 3, parvis des chartrons Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://inscriptionbordeaux.osezlatech.fr/ »}] Evénement 100% gratuit et ouvert à toutes pour découvrir les métiers de la tech, un secteur en plein développement qui offre de nombreuses opportunités d’emploi, et pour découvrir l’entrepreneuriat ! Forum gratuit sur inscription avec Déjeuner offert + photo LinkedIn offerte Au programme :

– des ateliers d’initiation aux métiers du numérique : code, data, cybersécurité et UX design

– des témoignages de femmes aux parcours d’orientation ou de reconversions inspirants

– des temps de coaching pour développer ses compétences personnelles et booster sa confiance en soi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T09:00:00+01:00

2023-01-24T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu cité mondiale de Bordeaux Adresse 3, parvis des chartrons Chartrons - Grand Parc - Jardin Public Ville Bordeaux lieuville cité mondiale de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

cité mondiale de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Femmes & Numérique : Osez la Tech ! cité mondiale de Bordeaux 2023-01-24 was last modified: by Femmes & Numérique : Osez la Tech ! cité mondiale de Bordeaux cité mondiale de Bordeaux 24 janvier 2023 bordeaux cité mondiale de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde