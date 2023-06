Soirées spéciales Coupe du Monde de Rugby au restaurant La Maison de Sévérac Cité médiévale Sévérac d’Aveyron, 8 septembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Le restaurant la Maison de Sévérac vous propose des Soirées Prémium à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby ! Repas suivi de la projection du match !.

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-08 . 49 EUR.

Cité médiévale Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Maison de Sévérac restaurant is offering Premium Evenings to celebrate the Rugby World Cup! A meal followed by a screening of the match!

Para celebrar la Copa del Mundo de Rugby, el restaurante de la Maison de Sévérac ofrece veladas Premium Una comida seguida de la proyección del partido

Das Restaurant la Maison de Sévérac bietet Ihnen anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft Premium-Abende an! Essen mit anschließender Vorführung des Spiels!

