Réveillon de la Saint-Sylvestre à Rocamadour Cité médiévale Rocamadour, 31 décembre 2023 07:00, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Réveillon à l’Hôtel Restaurant du Lion d’Or, sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 69 EUR.

Cité médiévale Hotel Le Lion d’Or

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



New Year’s Eve at the Hotel Restaurant du Lion d’Or, upon reservation.

Nochevieja en el Hotel Restaurant du Lion d’Or, previa reserva.

Silvester im Hôtel Restaurant du Lion d’Or, mit Reservierung.

