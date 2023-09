LES AIGLES DES REMPARTS CITE MEDIEVALE Provins, 1 octobre 2023, Provins.

LES AIGLES DES REMPARTS :Cité médiévale de Provins – Ile-de-France / Seine-et-MarneDu 25 mars au 01 novembre 2023.Séance à 14h30 (ouverture des portes 30 min avant).Grande fresque sur l’Art de la fauconnerie à cheval ! Plongez au cœur du Moyen Age, à l’époque où la fauconnerie devint un véritable Art de vivre..Dans le cadre historique et somptueux du Théâtre des Remparts, ce spectacle enchanteur vous transporte dans l’univers de la fauconnerie, des steppes d’Asie centrale en passant par le Proche Orient jusqu’au Seigneurs féodaux. Vous découvrirez les fascinantes aptitudes de vol des oiseaux de proie.Émerveillez-vous devant la majesté des aigles, l’agilité des buses et des milans, la rapidité du faucon, l’élégance du serpentaire, le vol ouaté des chouettes et hiboux, et le vol plané des vautours…Ce formidable ballet aérien de rapaces en vol libre, en harmonie avec nos chevaux, laissera aux petits et grands des souvenirs inoubliables.A l’issue du spectacle, découverte de volières !Spectacle conçu et réalisé par Vol Libre Production, direction artistique Philippe Hertel.IMPORTANT : Spectacle soumis aux conditions météo, une séance peut être annulée jusqu’à la dernière minute.INFOS PRATIQUES :- Le billet électronique doit impérativement être présenté imprimé au guichet.- Le site ouvre 30 min avant le début de la séance. Se présenter au minimum 15 min avant la séance.- Durée du spectacle 45 mn, suivi de la visite d’une partie des volières fléchée jusqu’à la sortie.- Spectacle en plein air SANS zones abritées. Prévoir une tenue adaptée en cas de pluie ou de soleil. – Accès PMR. – Les animaux de compagnie et la nourriture ne sont pas autorisés sur le site. – Pas de WC.- Stationnement : Parking payant les week-end, jours fériés, et Ponts. Parking situé devant l’Office de Tourisme. Puis compter 10 minutes à pied pour rejoindre le site du spectacle.

CITE MEDIEVALE

Ville Haute Provins 77160

