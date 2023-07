Visitez La Roche-Posay à travers les siècles : découvrez ses secrets médiévaux et le mystère du donjon Cité médiévale La Roche-Posay, 16 septembre 2023, La Roche-Posay.

Visitez La Roche-Posay à travers les siècles : découvrez ses secrets médiévaux et le mystère du donjon 16 et 17 septembre Cité médiévale Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous dans la cour du donjon.

Le passage mentionne une visite guidée de la ville médiévale de La Roche-Posay, en France, proposée par l’office de tourisme. Au cours de la visite, le guide partagera l’histoire, les secrets et les anecdotes de la ville, ainsi que les vestiges des XIIe et XIIIe siècles. Le point fort de la visite est la possibilité de pénétrer dans le donjon, de découvrir son secret et d’assister à une projection vidéo surprenante projetée sur la voûte de la salle des échos.

Cité médiévale Le bourg, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 19 13 00 http://www.larocheposay.com Situé à proximité de la confluence entre les rivières Creuse et Gartempe, le bourg de La Roche-Posay est implanté sur une éminence rocheuse. Depuis ce site, les seigneurs du lieu pouvaient contrôler un passage stratégique menant de la province du Poitou à la Touraine. Au début de son histoire, La Roche-Posay est affiliée à la baronnie d’Angles puis passe dans l’escarcelle des barons de Preuilly au cours du Moyen Âge. C’est ensuite la famille Chasteigner de La Roche-Posay qui règne sur la châtellenie, dont l’un des membres fut évêque de Poitiers au début du XVIIe siècle. L’histoire de la commune a laissé des traces dans son architecture. Aussi, le donjon de l’ancien château, l’église Notre-Dame et la Porte Bourbon sont autant de témoins du passé que l’on peut observer encore aujourd’hui. La commune a acquis sa renommée grâce à ses sources d’eaux thermales. C’est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que les thermes de La Roche-Posay gagnent leurs lettres de noblesses. Les curistes viennent alors en nombre chercher ces eaux riches en sélénium, silice et calcium, pour traiter les rhumatismes et les maladies de peau, comme l’eczéma ou le psoriasis. Aujourd’hui, ce patrimoine thermal remarquable forme un ensemble cohérent (thermes, hôtels, spa, casino, hippodrome, villas, etc.).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

