Les Explorateurs deviennent des marchands

Loire-Atlantique Les Explorateurs deviennent des marchands Cité médiévale Guérande, 24 octobre 2023, Guérande. Les Explorateurs deviennent des marchands Mardi 24 octobre, 14h00 Cité médiévale sur inscription, 5 euros Grâce à un jeu de piste les explorateurs se glissent dans la peau d’un marchand du Moyen Age et partent sur les traces d’images cachées dans la cité médiévale. Une fois le mystère levé, ils créeront à leur tour leur enseigne avec la technique du collage. Cité médiévale 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 10 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Guérande, Loire-Atlantique
Lieu Cité médiévale
Adresse 44350 Guérande
Ville Guérande
Age min 7
Age max 12

