Guérande Roller Tour Mardi 22 août, 19h00 Cité médiévale Gratuit

Les boulevards ceinturant la cité médiévale sont fermés à la circulation automobile afin de pouvoir permettre la pratique de la trottinette, du skate-board et du roller.

Gratuit et ouvert à tous, en trottinette, skate-board ou roller.

Prêt de roller et initiation gratuite !

Rendez-vous sur le parking du Marché au Bois, de 19h à 22h.

Cité médiévale Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 15 60 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T19:00:00+02:00 – 2023-08-22T22:00:00+02:00

