Les P’tits explorateurs et les 5 sens (Nouveauté) Cité médiévale Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Les P’tits explorateurs et les 5 sens (Nouveauté) Cité médiévale, 28 avril 2023, Guérande. Les P’tits explorateurs et les 5 sens (Nouveauté) Vendredi 28 avril, 10h00 Cité médiévale Sur réservation, 4-6 ans 5€ Les P’tits Explorateurs jouent aux devinettes dans la cité médiévale à l’aide de leurs sens. Seront-ils capables de reconnaître le bâtiment du marché grâce à leur odorat, les matériaux des maisons de marchands au toucher et les sons de la rue ? Ils créeront ensuite leur palette sensorielle de la cité guérandaise. Cité médiévale 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 10 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/culture/ecole-des-arts-et-du-patrimoine/les-explorateurs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T11:30:00+02:00

2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T11:30:00+02:00 magie vacances ville de Guérande

Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Cité médiévale Adresse 44350 Guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Age min 4 Age max 6 Lieu Ville Cité médiévale Guérande

Cité médiévale Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Les P’tits explorateurs et les 5 sens (Nouveauté) Cité médiévale 2023-04-28 was last modified: by Les P’tits explorateurs et les 5 sens (Nouveauté) Cité médiévale Cité médiévale 28 avril 2023 Cité médiévale Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique