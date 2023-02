Présentation de mon activité de sérigraphie Cité médiévale et ferme rénovée à Pérouges Pérouges Catégories d’Évènement: Ain

Présentation de mon activité de sérigraphie Cité médiévale et ferme rénovée à Pérouges, 31 mars 2023, Pérouges. Présentation de mon activité de sérigraphie 31 mars – 2 avril Cité médiévale et ferme rénovée à Pérouges Explication de la technique de la sérigraphie artisanale Cité médiévale et ferme rénovée à Pérouges 01800 PEROUGES Pérouges 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Entrée Libre. Je vous ouvre les portes de ma boutique – atelier de sérigraphie artisanale située au coeur de la cité médiévale de Pérouges, sur la Place du Tilleul. Vous pourrez y découvrir mes créations : les illustrations que je réalise et que j’imprime artisanalement avec cette technique ancestrale qui nous vient de Chine. Je serai également présente pour vous expliquer cette technique artisanale, vous présenter le matériel avec lequel je travaille au quotidien et répondre à toutes vos questions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Anne Gentilleau photographe

