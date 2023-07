Visite guidée de Mézin circuit des bouchonneries et apéritif offert Cité médiévale et Cité bouchonnière Mézin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Mézin Visite guidée de Mézin circuit des bouchonneries et apéritif offert Cité médiévale et Cité bouchonnière Mézin, 16 septembre 2023, Mézin. Visite guidée de Mézin circuit des bouchonneries et apéritif offert Samedi 16 septembre, 11h00 Cité médiévale et Cité bouchonnière Gratuit. Entrée libre. Visite guidée, circuit des bouchonneries à 11h et apéritif gratuit offert. Cité médiévale et Cité bouchonnière 47170 Mézin Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 65 27 75 http://www.albret-tourisme.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 ©Albret Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Mézin Autres Lieu Cité médiévale et Cité bouchonnière Adresse 47170 Mézin Ville Mézin Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Cité médiévale et Cité bouchonnière Mézin

Cité médiévale et Cité bouchonnière Mézin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezin/