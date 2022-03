CITE MÉDIÉVALE EN FÊTE Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack

CITE MÉDIÉVALE EN FÊTE Rodemack, 25 juin 2022, Rodemack. CITE MÉDIÉVALE EN FÊTE Rodemack

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25

Rodemack Moselle Rodemack Cité Médiévale en Fête, c’est un Bal Médiéval, un Défilé de 600 costumes, 90 artisans sur la Foire Médiévale, et la part belle aux spectacles de la rue et animaliers, ménestrels et troubadours, le temps d’un week-end en Moselle à Rodemack entre Thionville et Luxembourg. Le vieux bourg fortifié se métamorphosera les 25 et 26 juin 2022 en village au temps du Moyen-âge. Troubadours, saynètes et fabliaux seront une fois encore à l’honneur pour rejoindre cette époque féerique. L’Association des Amis des Vieilles Pierres vous invite à l’une des principales fêtes costumées de Lorraine ! contact@avp-rodemack.fr +33 3 82 51 25 01 http://www.avp-rodemack.fr/ AVP – Rodemack

Rodemack

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rodemack Autres Lieu Rodemack Adresse Ville Rodemack lieuville Rodemack Departement Moselle

Rodemack Rodemack Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodemack/

CITE MÉDIÉVALE EN FÊTE Rodemack 2022-06-25 was last modified: by CITE MÉDIÉVALE EN FÊTE Rodemack Rodemack 25 juin 2022 Moselle Rodemack

Rodemack Moselle