Visite guidée de la cité médiévale de Rodemack Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Rodemack, 16 septembre 2023, Rodemack.

Visite guidée de la cité médiévale de Rodemack 16 et 17 septembre Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme 20 personnes par groupe.

Accompagné de nos guides, partez seul, entre amis ou en famille à la découverte de la Cité Médiévale de Rodemack.

Attention, pour les enfants, un adulte accompagnant est obligatoire.

Rodemack est classé parmi les «Plus Beaux Villages de France». C'est en 1977 que Rodemack acquiert le titre de «Village de France», pour devenir en 1987 membre de l'association des « Plus Beaux Villages de France », qui compte aujourd'hui environ 150 villages.

Construite sur les soubassements d’un château médiéval fondé par les Seigneurs de Rodemack au XIIe siècle, la Citadelle de Rodemack puise ses racines au Moyen Âge. Son histoire et son architecture sont marquées par ses nombreuses constructions et restaurations.

L’Office de Tourisme de Cattenom et environs propose des visites guidées adaptées aux familles, à la découverte des secrets du village pour adultes et enfants à partir de 3 ans.

Une flânerie dans les ruelles du bourg et le long du Faulbach pour (re)découvrir les trésors cachés de Rodemack. De l’église Saint-Nicolas à la Poste, en passant par le Jardin médiéval ou la promenade des remparts, les grands incontournables du village vous seront dévoilés.

Pour nos petits visiteurs, la visite s’articulera autour de petites histoires et légendes contées dans les ruelles du village, où fées, sorcières, chevaliers et princesses marqueront les souvenirs du passage des enfants dans le centre-bourg.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Office de Tourisme de Cattenom et Environs