festival « les Rencontres Musicales Européennes » Cité médiévale de Lauzerte Lauzerte, 12 août 2023, Lauzerte.

Lauzerte,Tarn-et-Garonne

Festival Les Rencontres Musciales Européennes 33ème édition avec pour thème cette année « Les musiques des années 80 de 1680 à 1980 » !.

2023-08-12 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-13 . .

Cité médiévale de Lauzerte Place des Cornières

Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie



Festival Les Rencontres Musciales Européennes 33rd edition with this year’s theme « The music of the 80s from 1680 to 1980 »!

¡Les Rencontres Musciales Européennes 33ª edición con el tema de este año « Música de los 80 de 1680 a 1980 »!

Festival Les Rencontres Musciales Européennes 33. Ausgabe mit dem diesjährigen Thema « Die Musik der 80er Jahre von 1680 bis 1980 »!

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest