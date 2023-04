Chasses aux oeufs Cité médiévale de Hérisson, 8 avril 2023, Hérisson.

Dans le cadre du Salon du Chocolat vertueux et des Gourmandises artisanales, qui se déroulera durant tout le wwek-end de Pâques à Hérisson, la Municipalité organise 2 chasses aux oeufs, le samedi matin et le dimanche matin de 10h00 à 11h30..

2023-04-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-09 11:30:00. EUR.

Cité médiévale de Hérisson Espace Jacques Gaulme

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Salon du Chocolat vertueux et des Gourmandises artisanales, which will take place throughout the Easter weekend in Hérisson, the Municipality is organizing 2 egg hunts, on Saturday morning and Sunday morning from 10:00 to 11:30.

En el marco del Salon du Chocolat vertueux et des Gourmandises artisanales, que tendrá lugar durante todo el fin de semana de Pascua en Hérisson, el Ayuntamiento organiza 2 búsquedas de huevos, el sábado por la mañana y el domingo por la mañana de 10:00 a 11:30.

Im Rahmen des Salon du Chocolat vertueux et des Gourmandises artisales, der während des gesamten Osterwochenendes in Hérisson stattfindet, organisiert die Gemeinde zwei Eiersuchen, und zwar am Samstagmorgen und am Sonntagmorgen von 10.00 bis 11.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-04 par OTI Vallée du Coeur de France