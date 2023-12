Les Médiévales de Gourdon : Lundi 5 Août 2024 Cité Médiévale de Gourdon Gourdon, 5 août 2024, Gourdon.

Gourdon Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 09:00:00

fin : 2024-08-05 23:00:00

Tout sur la cuisine et art de la table, hygiène, armes, combat, au XVème siècle.

Scénettes sur l’art de la guerre, démonstrations de tir à l’arc et à l’arbalète, combats d’épée, chants médiévaux..

5 EUR.

Cité Médiévale de Gourdon

Gourdon 46300 Lot Occitanie



