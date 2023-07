Visite guidée de la cité de Conflans Cité médiévale Albertville, 16 septembre 2023, Albertville.

Visite guidée de la cité de Conflans 16 et 17 septembre Cité médiévale Inscription obligatoire jusqu’à la veille à 16h en précisant le jour et l’horaire de la visite, les nom, prénom de chaque participant et un numéro de téléphone. Gratuit – dans la limite des places disponible.

Dès le Moyen Âge, Conflans prospère par son activité marchande et son rôle politique. la cité se dote de remparts et de deux entrées. De nombreuses boutiques et des grandes familles s’y installent.

Des vestiges des fortifications médiévales aux demeures des marchands, sans oublier les échoppes, plongez dans la vie des Conflarains au fil des siècles.

Cité médiévale Grande Place de Conflans 73200 Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.albertville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 37 86 85 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.patrimoine@albertville.fr »}] Après l’enchantement du panorama, Conflans cité médiévale vous offre 1000 ans d’Histoire. Des vestiges de fortifications médiévales à l’église baroque sans oublier les échoppes et leurs enseignes, venez flâner à travers les siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville d’Albertville