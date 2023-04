Ma cité est un jardin : Le Stockfeld Cité-Jardin du Stockfeld Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ma cité est un jardin : Le Stockfeld Cité-Jardin du Stockfeld, 3 juin 2023, Strasbourg. Ma cité est un jardin : Le Stockfeld Samedi 3 juin, 17h00 Cité-Jardin du Stockfeld Sur Inscription Cette visite vous invite à découvrir ce quartier au charme pittoresque. Sa forme urbaine innovante apparaît dans les pays industrialisés au début du XXe siècle et permet alors de loger les familles à faibles revenus. Cité-Jardin du Stockfeld Place des Colombes, Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 50 00 [{« type »: « link », « value »: « https://stockfeld.evenbrite.fr »}] La cité-jardin est construite entre 1910 et 1913 pour reloger les familles à faibles revenus habitant auparavant les quartiers traversés par la Grande percée (actuelle rue du Vingt-Deux-Novembre). La Ville innove en adoptant la forme urbaine de la cité-jardin, qui apparait alors dans les pays industrialisés. Bus 24, arrêt Place des Colombes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

