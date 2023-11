3ème édition de DROIT DE CITÉ ! Cité Internationale Universitaire de Paris Paris, 26 janvier 2024, Paris.

3ème édition de DROIT DE CITÉ ! Vendredi 26 janvier 2024, 08h30 Cité Internationale Universitaire de Paris

DROIT DE CITÉ ! la grande journée des associations et de celles et ceux qui s’y engagent au quotidien revient le 26 janvier 2024.

Pour cette nouvelle édition qui se tiendra à la veille des élections européennes, Le Mouvement associatif convie les acteurs et partenaires de la vie associative à échanger, partager et débattre autour des enjeux liés à l’Europe.

L’expression d’une citoyenneté active et l’importance de l’action collective sont au cœur de l’action associative. À l’heure où sont de plus en plus interrogées les voies permettant la mobilisation et la participation des citoyens et citoyennes à la construction d’un projet collectif socialement et écologiquement durable, les associations doivent contribuer à cette réflexion, à la fois en illustrant et explicitant ce qu’elles permettent et en se mettant en capacité d’interroger et de faire évoluer leurs propres pratiques.

Cité Internationale Universitaire de Paris 17 Boulevard Jourdan 75014 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T08:30:00+01:00 – 2024-01-26T17:30:00+01:00

