Visite guidée de la 6e édition de « Jardins du monde en mouvement » Dimanche 4 juin, 14h00 Cité internationale universitaire de Paris Gratuit sur insciption

Venez découvrir des créations paysagères sur le thème de la valorisation du patrimoine architectural et paysager impliquant des enjeux de développement durable.

Cette année, six artistes exposent leur œuvre dans le parc paysager de la Cité internationale. Venez découvrir leur création au cours d’une visite guidée de 2h !

Avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts, la Cité internationale, qui opère sa mutation urbaine, paysagère et architecturale, offre aux professionnels et jeunes talents l’opportunité de sortir du format habituel de la maîtrise d’œuvre pour s’approprier un espace paysager, le doter d’un projet créatif, engagé et éphémère.

Implantée dans un parc paysager de 34 ha, la Cité internationale est un campus résidentiel, crée en 1925 qui accueille chaque année 12 000 étudiants et chercheurs du monde entier. Construites par des architectes de renom, ses 43 maisons reflètent l'identité d'un pays ou d'une région du monde. Les visites guidées organisées toute l'année par le centre du patrimoine présentent au public ce patrimoine hors du commun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

