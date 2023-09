Cet évènement est passé Projection du film documentaire L’Amatore à la Maison de l’Italie Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Italie Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection du film documentaire L’Amatore à la Maison de l’Italie Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Italie Paris, 16 septembre 2023, Paris. Projection du film documentaire L’Amatore à la Maison de l’Italie 16 et 17 septembre Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Italie Entrée libre dans la limite des places disponibles. Projection du film documentaire L’Amatore sur l’architecte de la maison de l’Italie, Piero Portaluppi. Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Italie 7a boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France 0144166300 http://maison-italie.org/wordpress/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Antoine Meyssonnier

Cité internationale universitaire de Paris - Maison de l'Italie
7a boulevard Jourdan 75014 Paris
Paris

