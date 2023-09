Cet évènement est passé Concert à la Maison de l’Argentine Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Argentine Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert à la Maison de l’Argentine Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Argentine Paris, 16 septembre 2023, Paris. Concert à la Maison de l’Argentine Samedi 16 septembre, 17h00 Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Argentine Entrée libre dans la limite des places disponibles. Concert « Todos somos uno » avec Juan Carlos Cambas au piano et Manolo Gomez au charango. Ce concert propose un voyage musical à travers la culture et les paysages de l’Argentine, en montrant ce mélange qui la rend unique. Au programme, découvrez des arrangements originaux de pièces emblématiques du folklore argentin. Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Argentine 27 A Boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©ciup

