Projection du film sur la Fondation suisse « Voyage dans la tanière de béton » (1983, Antonio Pagnotta et Ralph Dutli) Cité internationale universitaire de Paris – Fondation Suisse Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection du film sur la Fondation suisse « Voyage dans la tanière de béton » (1983, Antonio Pagnotta et Ralph Dutli) Cité internationale universitaire de Paris – Fondation Suisse Paris, 16 septembre 2023, Paris. Projection du film sur la Fondation suisse « Voyage dans la tanière de béton » (1983, Antonio Pagnotta et Ralph Dutli) 16 et 17 septembre Cité internationale universitaire de Paris – Fondation Suisse Entrée libre Film sur la Fondation suisse, produit à l’occasion de son 50e anniversaire en 1983. Projection en boucle dans le Salon courbe. Durée : 20 minutes. Cité internationale universitaire de Paris – Fondation Suisse 7K boulevard Jourdan, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

