Cet évènement est passé Spectacle de danse au Collège d’Espagne Cité internationale universitaire de Paris – Collège d’Espagne Paris Catégorie d’Évènement: Paris Spectacle de danse au Collège d’Espagne Cité internationale universitaire de Paris – Collège d’Espagne Paris, 16 septembre 2023, Paris. Spectacle de danse au Collège d’Espagne Samedi 16 septembre, 17h30 Cité internationale universitaire de Paris – Collège d’Espagne Sur réservation via le site web du Collège d’Espagne, dans la limite des places disponibles. Spectacle du danseur Rubèn Molina accompagné d’un guitariste. Des commentaires expliqueront l’histoire et la technique de cette danse. Cité internationale universitaire de Paris – Collège d’Espagne 7 boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciup.fr/patrimoine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 ©Mario Pignata Monti Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale universitaire de Paris - Collège d'Espagne Adresse 7 boulevard Jourdan 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville Cité internationale universitaire de Paris - Collège d'Espagne Paris latitude longitude 48.817804;2.343553

Cité internationale universitaire de Paris - Collège d'Espagne Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/