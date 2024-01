Ateliers ouverts – Les Rencontres de Montmartre Cité internationale des arts Paris, vendredi 9 février 2024.

Ateliers ouverts – Les Rencontres de Montmartre Pour cette nouvelle édition des journées portes ouvertes de son site de Montmartre, la Cité internationale des arts vous invite à découvrir la pratique et le travail en cours des artistes en résidence 9 et 10 février Cité internationale des arts Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T18:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T12:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Ateliers ouverts | Les rencontres de Montmartre s’articule autour de visites, de discussions, de lectures, de workshops, de projections et de performances dans ce lieu unique. Porté par la Cité internationale des arts, la Fondation Art Explora et l’Académie des beaux-arts, cet évènement réunit une vingtaine d’artistes aux origines et pratiques variées, en résidence grâce aux programmes « Art Explora x Cité internationale des arts », « Académie des beaux-arts x Cité internationale des arts» et « 2-12 ».

Avec les artistes : Charlie Aubry, Clément Courgeon, Relja Ćupić, Blake Daniels, Binta Diaw, fantastic little splash, Cécile Granier de Cassagnac, Noé Grenier, D Harding, Gregory Hodge, Emre Hüner, Nataliya Ilchuk, Cooper Jacoby, Sophie Kovel, Sinae Lee, Colette Lumière, Pablo Méndez, Rob Miles, Isadora Pedro Neves Marques, Benoît Piéron, Francesc Ruiz, Carlota Sandoval Lizarralde, Mathilde Soares-Pereira, Mikołaj Sobczak, Daniela Stubbs-Leví, Marina Vandra, Leyla Yenirce…

Cité internationale des arts 24 rue Norvins Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France

© Rob Miles, L’Atelier de Pierre, 2022