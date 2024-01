Abrecaminos — What Happens When You Keep On Asking? Cité internationale des arts Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Abrecaminos — What Happens When You Keep On Asking? Maria Renee Morales Garcia 24 janvier – 25 février Cité internationale des arts ENtrée libre

Début : 2024-01-24T18:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T10:00:00+01:00 – 2024-02-25T19:00:00+01:00

Maria Renee Morales Garcia est une artiste d’origine guatémaltèque qui vit et travaille en Allemagne depuis 2015.

Son travail traite de l’identité d’un point de vue intersectionnel, décolonial, queer et féministe. En questionnant son histoire personnelle, elle invite les spectateurs et les spectatrices à réfléchir à leur position et à l’impact politique de celle-ci. L’origine sociale, le privilège, la race, l’appartenance, le capitalisme et le colonialisme sont les sujets les plus souvent interrogés par l’artiste. La spirale sans fin de la conscience de soi est représentée dans ses œuvres à travers diverses couches de textiles, de feuilles de plastique, de perles et d’autres matériaux tangibles.

Plusieurs questions se cristallisent en une seule : comment le privilège de créer de l’art peut être utilisé comme une force de libération collective ? Les réponses restent ouvertes à l’interprétation des visiteurs qui sont encouragés à partager leurs pensées avec l’artiste à travers la boîte et le matériel mis à disposition.

Maria Renee Morales Garcia (Guatemala) est en résidence à la Cité internationale des arts avec le soutien du Ministère de l’Innovation, de la Science et de la Recherche de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et l’Académie des Beaux-Arts de Münster, Allemagne

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France Entrée libre, tous les jours

© Maria Renee Morales Garcia, ongoing practice, 2023-4