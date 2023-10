En LangueS françaiseS Cité internationale des arts Paris Catégorie d’Évènement: Paris En LangueS françaiseS Cité internationale des arts Paris, 8 octobre 2023, Paris. En LangueS françaiseS Dimanche 8 octobre, 14h00 Cité internationale des arts Entrée libre En langueS françaiseS, processus au long cours.

Recherches, investigations, rencontres, écritures, jeux, traversées, imaginaires. Dix textes.

Dix auteurs.

Dix interprètes.

Dix heures. En langueS françaiseS débute en 2020 à la Cité internationale des arts. Dix auteurs de l’espace dit « francophone » sont invités en écriture, en dramaturgies, en langages d’un monde en communs et en différences. En LangueS françaiseS est une pièce de théâtre. Un manifeste de mots dans les français du monde, un poème décuplé à l’horizon changeant. Une audace partagée par-delà les frontières. Et aussi toutes autres choses. En tant que pôle de référence de la création francophone, la Cité internationale des arts se joint au festival Les Zébrures d’automne organisées par Les Francophonies – Des écritures à la scène ! dans la présentation de la pièce de théâtre collaborative En langueS françaiseS ce dimanche 08 octobre 2023, à partir de 14h.

Une deuxième présentation parisienne aura lieu le lundi 09 octobre à la Cité Universitaire de Paris. Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis/;http://www.twitter.com/citedesarts/;https://www.instagram.com/citedesartsparis/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedesartsparis.net/fr/langues-francaises »}] Entrée libre, tous les jours Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

