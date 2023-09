Défricheuses : féminismes, caméra au poing et archive en bandoulière Cité internationale des arts Paris Catégorie d’Évènement: Paris Défricheuses : féminismes, caméra au poing et archive en bandoulière Cité internationale des arts Paris, 27 septembre 2023, Paris. Défricheuses : féminismes, caméra au poing et archive en bandoulière 27 septembre – 19 décembre Cité internationale des arts Entrée libre Défricheuses : féminismes, caméra au poing et archive en bandoulière L’histoire des féminismes en France a souvent été réduite à un corpus théorique impliquant les domaines de la psychanalyse, de la philosophie et de l’écriture, lié au MLF (Mouvement de Libération des Femmes) ou au féminisme français. L’exposition propose une vision de la lutte pour l’émancipation des femmes des années 70 jusqu’à aujourd’hui à travers les archives du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir (fondé en 1982 par Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Ioana Wieder, membres du collectif « Les Insoumuses ») et les œuvres d’artistes femmes de toutes générations. Cité internationale des arts 15 rue de l’Abreuvoir, 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedesartsparis.net/fr/defricheuses-feminismes-camera-au-poing-et-archive-en-bandouliere »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T19:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T19:00:00+01:00 Marche des femmes à Hendaye, 5 octobre 1975 – © Nicole Fernandez Ferrer Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 15 rue de l'Abreuvoir, 75018 Paris Ville Paris Lieu Ville Cité internationale des arts Paris latitude longitude 48.888287;2.338763

Cité internationale des arts Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/