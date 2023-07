Le ventre de Paris – Balade Cité internationale des arts Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le ventre de Paris – Balade Samedi 16 septembre, 11h00 Cité internationale des arts Entrée libre

Zola nous livre, avec le Ventre de Paris, un tableau social dont la toile de fond n’est autre que les histoires de la vie quotidienne. Effectivement, Zola est l’un des premiers romanciers à faire entrer dans la composition de son roman les êtres et les faits ordinaires, les querelles insignifiantes des poissonnières et des charcutières aux Halles.

L’artiste Maria Alcaide, résidente actuelle à la Cité internationale des arts à Paris, conçoit une balade performative et nous invite à voyager dans le temps pour découvrir les transformations gastro- sociales du centre de Paris jusqu’à nos jours.

Au menu de cette balade, nous nous demanderons dans quelle mesure la métaphore alimentaire exprime la vision du monde de la société contemporaine pour finir avec un petit dessert: un tableau d’une époque dominée par ses appétits.

Présentation d’artiste

Maria Alcaide est une conteuse. Ses projets prennent le plus souvent la forme d’installations pour mêler la vidéo, la sculpture, la performance ou la gastronomie. Son travail commence par une recherche sur un sujet existant, réel ou immatériel, un fait ou un lieu pour aboutir à une histoire. Elle invente un univers par la combinaison de différents caractères, objets d’art ou de décoration, objets non fonctionnels, livres, femmes, ouvrières, corps dissidents, animaux. Les aventures qu’elle nous conte reflètent nos craintes, nos désirs mais n’omettent jamais de nous rappeler que le rire est nécessaire pour dévoiler l’atrocité que peut parfois revêtir la nature humaine.

Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France 01 42 78 71 72 https://www.citedesartsparis.net/fr/ La Cité internationale des arts est une résidence d’artistes qui rassemble, au cœur de Paris, des artistes et leur permet de mettre en œuvre un projet de création ou de recherche dans toutes les disciplines.

Sur des périodes de deux mois à un an, dans le Marais ou à Montmartre, la Cité internationale des arts permet à des artistes de travailler dans un environnement favorable à la création, ouvert aux rencontres avec des professionnels du milieu culturel. Les résidents bénéficient d’un accompagnement sur mesure de la part de l’équipe de la Cité internationale des arts.

