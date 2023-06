L’horizon des connaissances Cité internationale des arts Paris, 7 juin 2023, Paris.

L’horizon des connaissances 7 juin – 1 juillet Cité internationale des arts Du 07 juin au 02 juillet 2023. Visible tous les jours de 10h à 19h sauf les mercredis de 10h à 21h

« L’artiste franco-canadien Thomas Paquet utilise le médium photographique comme moyen d’expérimentation, visant ainsi à mettre au jour ce qui excède l’entendement et la vision. Son travail esquisse les contours d’une réflexion où l’approche empirique trace le fertile sillon d’une connaissance poétique, vouée à rendre tangible une expérience sensible du monde.

Inspiré par les expériences sur la nature ondulatoire et corpusculaire de la lumière, L’horizon des connaissances cherche à sonder la vitesse de celle-ci et à révéler par l’objet photographique ses multiples vibrations, lesquelles se répandent en d’authentiques abstractions. »

– Maud de la Forterie

Thomas Paquet (France/Canada) est en résidence à la Cité internationale des arts par le biais du programme de résidence « Picto Lab/Expérimenter l’image ».

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr Entrée libre, tous les jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T18:00:00+02:00 – 2023-06-07T21:00:00+02:00

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

installation exposition

© Thomas Paquet, L’horizon des connaissances, maquette échelle 1/8ème, 2023