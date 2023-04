Danse en résistance. Le patrimoine immatériel en mouvement Cité internationale des arts, 6 juin 2023, Paris.

Danse en résistance. Le patrimoine immatériel en mouvement Mardi 6 juin, 14h00 Cité internationale des arts Entrée libre sur inscription, dans la limite des places disponibles

Par des interventions parlées et dansées, cette 19ème Journée du patrimoine culturel immatériel propose un temps de réflexion centré sur les danses de résistance et d’engagement.

Dans des contextes répressifs ou discriminatoires, discours dansé et corps dansant peuvent devenir de puissants vecteurs expressifs, à la fois rhétoriques, émotionnels et cathartiques. De quelle manière certaines danses peuvent-elles devenir facteur d’émancipation et levier de revendication à partir d’enjeux de défense ? De quelle façon leur reconnaissance en tant que PCI impacte et métamorphose en retour les pratiques ? En plaçant au cœur du dispositif le vécu, l’expérience et la participation des acteurs, détenteurs de patrimoine, quelles peuvent être les ambiguïtés ou les tensions entre des pratiques de résistance et leur patrimonialisation en lien avec des institutions étatiques ou internationales ? Quels espaces singuliers sont construits pour défendre, transmettre et développer les danses en résistance ?

Cité internationale des arts 18 rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T14:00:00+02:00 – 2023-06-06T18:00:00+02:00

