Les performances concurrentes de la « blackness » dans les histoires contemporaines de l’urbanisation – avec AbdouMaliq Simone Jeudi 6 avril, 17h00 Cité internationale des arts Jeudi 06 avril 2023, à 17h

Au niveau mondial, la blackness continue d’être un mode de gestion de l’urbanisation intensifiée de populations qui ne cessent de se déplacer en un mouvement constant dans l’espace géographique, ancrant provisoirement ce mouvement dans des zones urbaines pour des périodes plus ou moins longues. De l’est de l’Indonésie au nord-est de l’Inde, en passant par la Méditerranée, le Brésil ou le Pérou, la blackness sert à filtrer, interdire, déchiffrer et canaliser ce mouvement , ainsi qu à préfigurer des solidarités d’ordre expérimental.

La présente communication étudie ce type de solidarités, qui gomment pour ainsi dire les implications normatives qui découlent du fait d’être noir(e) – par exemple,en niant toute différence substantielle et en même temps en engendrant une certaine positivé par le biais de projections allant au-delà de l’intégrité reconnue du sujet – solidarités qui se répandent de par le monde en un mouvement cyclique de disparition et de réapparition.

AbdouMaliq Simone est professeur à l’Institut urbain de l’Université de Sheffield, co-directeur du Beyond Inhabitation Lab à Polytechnique, l’Université de Turin, et professeur invité d’études urbaines à l’African Centre for Cities à l’Université du Cap.

Séance en anglais

Dans le cadre du séminaire « Les arts en Afrique et dans ses diasporas : pratiques, savoirs, mobilités »

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

