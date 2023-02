Pays rêvé, pays revers Cité internationale des arts, 15 février 2023, Paris.

Pays rêvé, pays revers 15 février – 5 mars Cité internationale des arts

Du 16 février au 05 mars 2023, Visible tous les jours de 10h à 19h sauf les mercredis de 10h à 21h. Entrée libre. Vernissage le mercredi 15 février de 18h à 21h.

Une exposition d’oeuvres d’Ayesha Hameed, Daniel Jablonski, Noara Quintana et Sofía Salazar Rosales, sous le commissariat de Juliana Caffé

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Entrée libre, tous les jours

01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis/;http://www.twitter.com/citedesarts/;https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Sous le commissariat de Juliana Caffé et avec des œuvres d’Ayesha Hameed, Daniel Jablonski, Noara Quintana et Sofía Salazar Rosales, Pays rêvé, pays revers tisse des réflexions poétiques sur les relations entre l’Amérique latine et l’Europe depuis le XIXème siècle et leur développement contemporain.

Quelques-uns des thèmes abordés dans l’exposition sont : l’importation de l’Art nouveau par le modernisme brésilien ; celle du commerce du latex en France, une exploitation autochtone amazonienne ; la modernisation de l’Équateur matérialisée dans le conflit esthétique entre le béton armé, le bois et la canne de bambou comme matériaux de construction urbains ; la relation entre le changement climatique et les économies de plantation ; la fiction de l’origine dans les cultures historiquement qualifiées comme “autres” ; et la condition d’être un immigrant à l’étranger.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T18:00:00+01:00

2023-03-05T19:00:00+01:00

© Daniel Jablonski, Hy Brazil, photo Filipe Berndt