In search of… Cité internationale des arts Paris Catégorie d’Évènement: Paris

In search of… Cité internationale des arts, 14 janvier 2023, Paris. In search of… Samedi 14 janvier, 16h00 Cité internationale des arts

Samedi 14 janvier 2023, de 16h à 19h, Entrée libre

Une exposition de Boris Mikhaïlov et artistes invités Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Entrée libre, tous les jours

01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis/;http://www.twitter.com/citedesarts/;https://www.instagram.com/citedesartsparis/ En écho à l’exposition Journal ukrainien de Boris Mikhaïlov à la Maison Européenne de la Photographie (MEP), la Cité internationale des arts présente In Search of Windows of Opportunity. Exodus, (2020-2021), la dernière vidéo crée par le photographe ukrainien. Des performances et des installations de Johann Capgras, Luki von der Gracht, Pierrick Jacquart, Célin Jiang et Wura-Natasha Ogunji, artistes en résidence à la Cité internationale des arts, dialoguent avec cette œuvre inédite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T16:00:00+01:00

2023-01-14T19:00:00+01:00 Boris Mikhailov, In Search of Windows of Opportunity. Exodus, 2020 – 2021, avec l’aimable autorisation de l’artiste

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris 4e Arrondissement Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris Departement Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

In search of… Cité internationale des arts 2023-01-14 was last modified: by In search of… Cité internationale des arts Cité internationale des arts 14 janvier 2023 Cité internationale des arts Paris Paris

Paris Paris