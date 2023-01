IN VIVO Cité internationale des arts Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Une exposition de Pauline-Rose Dumas
Cité internationale des arts
18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris
Du 12 janvier au 05 février 2023
Entrée libre, tous les jours

Dans IN VIVO de Pauline-Rose Dumas c'est l'espace en création qui est visible, où disperser, fouiller dans les chutes de l'atelier revient à organiser, où séparer les formes reliées par un même langage crée un passage. La dispersion, le déroulage du tissu, décuple la matérialité du travail et installe au sol la trace du labour, une possibilité d'émergence des formes dans le temps. C'est la fabrique in vivo d'un vocabulaire actif qui est donné à voir, où les formes entrent librement en présence ou en sommeil, selon qu'elles échangent successivement leur statut d'œuvre ou de matériau. Maxime Bagni, artiste

