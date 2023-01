Émersions : Archive vivante 2 • une histoire de l’hospitalité Cité internationale des arts Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Émersions : Archive vivante 2 • une histoire de l'hospitalité
11 janvier – 17 décembre
Cité internationale des arts

Du 11 janvier au 17 décembre 2023, Visible tous les jours, 10/19h
Entrée libre

Émersions : archive vivante est un projet au long cours qui présente le récit atypique de cette fondation sans équivalent dans le monde, à travers l'activation de ses archives.
Cité internationale des arts
18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis/;http://www.twitter.com/citedesarts/;https://www.instagram.com/citedesartsparis/ Par des écrits, des témoignages et des photographies, en passant par des vidéos documentaires, issus du fonds d’archives de la fondation, la Cité internationale des arts partage son histoire sous le format d’une exposition : une histoire en écho avec l’actualité du monde. Le projet Émersions : archive vivante a été lancé en janvier 2022, avec une première présentation centrée sur la Cité et l’Europe. En 2023, le deuxième volet porte sur l’hospitalité telle qu’elle a pu se déployer depuis sa création, il y a près de soixante ans. L’exposition est organisée autour de quatre thématiques qui constituent son identité, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.

