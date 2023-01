Days…Months…Years… Cité internationale des arts, 11 janvier 2023, Paris.

Days…Months…Years… 11 janvier – 5 février Cité internationale des arts

Du 11 janvier au 05 février 2023, Visible tous les jours de 10/19h, Entrée libre

Une exposition de Nge Lay & Aung Ko

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Entrée libre, tous les jours

Depuis le coup d’État de 2021 au Myanmar, Nge Lay et Aung Ko, opposants au régime, ont été forcés de quitter le pays. Désormais en sécurité en France et en résidence à la Cité internationale des arts avec leur fille, leurs pensées et leurs projets resteront pour toujours bouleversés.

L’exposition Days…Months…Years… témoigne de leur exil et représente une étape dans leur processus de reconstruction personnelle. Les dessins et vidéos d’Aung Ko mettent en scène ses souvenirs et expériences quotidiennes à la manière d’un journal intime. Nge Lay, quant à elle, utilise la lithographie et la gravure pour combiner des photographies de quartiers et de bâtiments du paysage parisien qui l’entoure aujourd’hui avec ses souvenirs passés.



