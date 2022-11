Table ronde – Émergence Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mercredi 30 novembre 2022 Auditorium Entrée libre En français avec traduction en simultané vers l’anglais

Accompagner l'insertion professionnelle des jeunes artistes : partenariats et retours d'expérience

Cité internationale des arts
18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

Entrée libre, tous les jours

01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis/;http://www.twitter.com/citedesarts/;https://www.instagram.com/citedesartsparis/ La Cité internationale des arts et le réseau de musiques actuelles AJC proposent une table-ronde sur le thème du soutien à l’insertion professionnelle des jeunes artistes, dans différentes disciplines. Réunissant des professionnels d’horizons disciplinaires et institutionnels variés, ce dialogue permettra d’échanger les difficultés de l’insertion professionnelle des jeunes artistes aujourd’hui, des obstacles rencontrés sur ce long chemin comme des passerelles qui existent et facilitent.

