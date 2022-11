Corpus Christi Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Du 30 novembre au 21 décembre 2022 Visible tous les jours, 10/19h Entrée libre

Une exposition d'Ornela Vorpsi
Cité internationale des arts
18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis/;http://www.twitter.com/citedesarts/;https://www.instagram.com/citedesartsparis/ Qu’est-ce que la folie aujourd’hui ? ​​Quels nouveaux noms lui avons-nous donné ? Quelles figures anciennes persistent ? Ornela Vorpsi peint le Corpus Christi contemporain, le Xanax, le Valium et autres chimies. Ultimes hosties qui se dissolvent, amères, sous la langue de millions de personnes, afin de rendre, même brièvement, l’existence évidente et normale. Ornela Vorpsi (Albanie) est en résidence par le biais du programme “2-12” de la Cité internationale des arts.

