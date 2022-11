Fuite romanesque Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Du 23 novembre au 21 décembre 2022 Visible tous les jours, 10/19h Entrée libre

01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis/;http://www.twitter.com/citedesarts/;https://www.instagram.com/citedesartsparis/ Fuite romanesque de Sarah Caillard est une installation qui se compose d’une robe translucide – en fibre de verre et résine – placée devant une structure en forme d’angle peinte en “Green Key”, une couleur verte couramment utilisée pour des effets spéciaux. Cette installation est un reflet des mécanismes de l’imagination, un regard sur le trajet constant que nous opérons entre le réel et le virtuel, parfois sans même nous en rendre compte. Sarah Caillard (France) est en résidence par le biais du programme “2-12” de la Cité internationale des arts.

