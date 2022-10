Rencontre – Quand les artistes rencontrent la santé et la recherche biomédicale Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vendredi 21 octobre 2022, 19h Auditorium Entrée libre

Dans le cadre de « Plus que vivant » Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Entrée libre, tous les jours

01 42 78 71 72 http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis/;http://www.twitter.com/citedesarts/;https://www.instagram.com/citedesartsparis/ Comment favoriser les rencontres entre les pratiques artistiques et la recherche biomédicale en santé ? Quel type de vocabulaire et de méthodologies pouvons-nous utiliser pour engager et encourager des collaborations interdisciplinaires susceptibles de contribuer activement au soutien des personnes vulnérables, malades ou victimes d’inégalités dans l’accès au soin ? Cette rencontre reviendra sur différents programmes impliquant des artistes, designers ou makers dans des établissements de santé et de recherche biomédicale. Modération : Ariel Kyrou, rédacteur en chef de Solidarum, base de connaissances pour l’invention sociale et solidaire. Intervenants : – Muriel Colagrande, designer, Ovaom.com. – Mathilde Matringe et Jérôme Dubois de echopen.org. – Anouk Judde-Montserrat, Prix Pujade-Lauraine – Carta Bianca, art et santé. – Valentine Sergo, dramaturge. Une rencontre organisée dans le cadre de l’exposition Plus que vivant qui se tient à la Cité internationale des arts jusqu’au 22 octobre 2022.

