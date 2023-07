Biotherapies Days | 23 et 24 novembre 2023 | Cité internationale, Toulouse Cité internationale de l’Université de Toulouse Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

Des journées organisées par la filière Biothérapie Innovation Occitanie et CeBBOc avec l’agence AD’OCC, le pôle de compétitivité Eurobiomed et l’Inserm, avec le soutien de la Région.

Au programme de ces journées

Conférences plénières, pitchs d’entreprises, présentations des résultats de la recherche et dernières découvertes scientifiques, actualités des projets structurants régionaux, focus sur le sujet de l’ingénierie pour la bioproduction …

Les Biotherapies Days sont l’occasion pour vous de découvrir l’écosystème dynamique des biothérapies et de la bioproduction en Occitanie au travers des journées de la filière Biothérapie Innovation Occitanie et du défi clé CeBBOc, avec la participation des acteurs académiques, privés et institutionnels et ainsi de générer des collaborations innovantes.

Organisation de l’évènement

23 novembre 2023 : journée de la filière Biothérapie Innovation Occitanie

23 novembre 2023, à partir de 18h : Soirée de gala

24 novembre 2023 : Journée Cell Based Biotherapies Day

Présentation de la filière Biothérapie Innovation Occitanie

Biothérapie Innovation Occitanie est une démarche collective pour les filières économiques de la biothérapie et de la bioproduction. Elle regroupe un grand nombre d’acteurs régionaux, académiques et industriels, impliqués tout au long de la chaîne de valeur avec pour objectifs de :

Mutualiser les forces en région Occitanie pour accélérer le développement des biothérapies et valoriser économiquement les résultats.

Renforcer les capacités de bioproduction sur le territoire régional.

Fédérer les acteurs autour de projets communs et faciliter la détection et la diffusion de projets.

Donner de la visibilité à cette filière en plein développement et porter l’image des compétences régionales en France et à l’international.

Biothérapie Innovation Occitanie est pilotée par l’agence de développement économique AD’OCC, le pôle de compétitivité Eurobiomed et des représentants industriels et académiques de la filière.

Présentation de CeBBOc

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soutient le “Défi Clé CeBBOc – Cell Based Biotherapies Occitanie” visant à structurer la communauté scientifique régionale sur la thématique des biothérapies et à soutenir l’émergence de la filière Biothérapie Innovation Occitanie en confortant les recherches amonts et translationnelles du domaine.

Le Défi Clé CeBBOc se focalise sur la cellule et ses dérivés (vésicules extracellulaires) comme Médicaments de Thérapies Innovantes (MTIs) présents et futurs et comme modèle humanisé in vitro pour du criblage comme pour tester des hypothèses physiopathologiques. Cette thématique recouvre aussi bien la cellule native que la cellule amplifiée et modifiée génétiquement ou armée par des anticorps ou mise en interaction avec des biomatériaux dans des ensembles 2D comme 3D tel que les organoïdes.

Cité internationale de l'Université de Toulouse 17 Rue Sainte-Catherine, 31400 Toulouse

